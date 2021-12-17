Астронавт ESA Кристофоретти считает, что космические туризм и кино должны существовать

РИМ, 17 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти призналась, что ей любопытно было бы посмотреть фильм, снятый в космосе. "Мне очень любопытно посмотреть такой фильм!" - ответила она в пятницу в интервью ТАСС на вопрос о том, что думает о съемках кино в космосе.

Астронавт, которая в качестве первой европейской женщины возглавит космическую экспедицию, не видит ничего предосудительного в космическом туризме. По ее мнению, в нем есть преимущества. "Я считаю, что место [в космосе] для туризма есть, это уже стало реально, но речь идет об элитарном туризме, который доступен только для очень богатых людей. Или, как тоже недавно было, для "обычных" людей, которым предлагают путешествия в космос богатые люди", - констатировала собеседница агентства.

"Не могу сказать, что космический туризм моя страсть, но я его не критикую, даже наоборот. Я вижу в нем множество преимуществ. Любой космический запуск позволяет учиться, собирать данные, совершенствовать и увеличивать надежность техники. В этом смысле его можно только приветствовать!", - считает астронавт.

В октябре на борту МКС впервые прошли съемки фильма под рабочим названием "Вызов". Космическая драма повествует о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. На орбиту впервые отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые провели на МКС 12 дней. В съемках также принимали участие находившиеся на орбите космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров. Проект осуществляется совместно Роскосмосом, Первым каналом и студией Yellow, Black and White. По словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, съемки фильма должны завершиться до конца 2022 года.

Старт экспедиции во главе с Кристофоретти в составе астронавтов NASA Кьелла Линдгрена и Боба Хайнса на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX запланирован на весну 2022 года с мыса Канаверал в штате Флорида. Кристофоретти - первая европейская женщина-астронавт, которая возглавит миссию на МКС. Этот полет станет для нее вторым.