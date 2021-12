SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 04:42 по местному времени (15:42 мск). В этот раз ракета выведет на низкую околоземную орбиту 52 микроспутника.

Предыдущий запуск партии из 48 аппаратов Starlink компания осуществила в начале месяца с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась в девяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Аппараты американской компании BlackSky весом 55 кг каждый оснащены оптическим оборудованием и должны осуществлять визуальное наблюдение за нашей планетой.

С мая 2019 года SpaceX уже вывела на орбиту более 1,9 тыс. спутников Starlink.