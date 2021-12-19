Высоту орбиты МКС уменьшат на 1,8 км для начала подготовки к старту "Союза МС-21"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) пройдет 24 декабря. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в воскресенье.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции на 24 декабря 2021 года запланирована коррекция высоты орбиты МКС", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, маневр будет осуществлен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18". По предварительной информации, двигатели будут включены в 04:18 мск и проработают 561,2 секунды. В результате средняя высота орбиты станции уменьшится примерно на 1,8 км и составит около 417,5 км над поверхностью Земли.

Целью маневра является "формирование начальных баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19" в 2022 году", добавили в Роскосмосе.

На МКС на момент коррекции орбиты будут находиться космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

В настоящий момент на борту станции также находятся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. В ночь на 20 декабря запланирована расстыковка корабля "Союз МС-20" с ними на борту. Посадка спускаемого аппарата с Мисурскиным, Маэдзавой и Хирано запланирована на утро 20 декабря в Казахстане.