Военные спасатели встретят экипаж "Союза МС-20" традиционной японской лапшой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Военные спасатели Центрального военного округа (ЦВО) привезут к месту посадки корабля "Союз МС-20" с туристами традиционную японскую лапшу. Встречать российского космонавта Александра Мисуркина поедет его друг - ученый Вячеслав Турышев, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой округа.

"По традиции для экипажей спускаемых аппаратов космических кораблей "Союз МС" на Земле готовят сюрприз. Встречать российского космонавта Александра Мисуркина будет его друг - ученый Вячеслав Турышев, которого доставят в точку посадки, чтобы друзья вместе разделили первые мгновения после возвращения с орбиты. Космическим туристам из Японии привезут традиционное блюдо национальной кухни - японскую лапшу", - говорится в сообщении.

В обеспечении посадки будет задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26, более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".

После полета на орбите продолжительностью 12 суток космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря.