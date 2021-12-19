Наземная спасательная группа ЦВО выдвинулась в районы посадки "Союза" с туристами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" Центрального военного округа (ЦВО) выехали в основной и запасной районы посадки корабля "Союз МС-20" с японскими туристами в Казахстане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой округа.

"В составе наземной поисково-спасательной группы в основной район посадки юго-восточнее Жезказгана выдвинулось четыре поисково-эвакуационные машины. В запасной район выехали для заступления на дежурство два экипажа "Синих птиц". Машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 доставят в районы поисково-спасательных работ военнослужащих-спасателей, военных медиков, индивидуальные утепленные комплекты вещей для экипажа спускаемого аппарата и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов", - говорится в сообщении.

Также военнослужащие выполнят погрузки и транспортировку спускаемого аппарат космического корабля "Союз МС-20" на аэродром Жезказгана.

В обеспечении посадки будет задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26, более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".

После полета на орбите продолжительностью 12 суток космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря.