Экипаж с двумя японскими туристами перешел в корабль, на котором вернется на Землю

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Космонавт Александр Мисуркин, который стал первым специальным корреспондентом ТАСС на МКС, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано перешли на борт корабля "Союз МС-20" и закрыли люки перед возвращением на Землю. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Как рассказали журналистам в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", процедура закрытия люков обычно занимает "около часа, иногда больше в зависимости от возвращаемых грузов и задач экипажа на посадку". В частности, члены экипажа дополнительно проверяют скафандры перед переходом в корабль, проверяют системы и агрегаты корабля, связь с Землей, получают инструкции по подготовке к посадке, проверяют крепления ложементов кресел в спускаемом аппарате и крепления незакрепленных укладок.

"В случаях, когда в экипаже есть участник космического полета, особенно два участника космического полета, на командира экипажа ложатся задачи всего экипажа, т. е. трех космонавтов. Только после закрытия люков начинается окончательное надевание и надувка скафандров, а также переподключение связи с Землей, проверка герметичности люков, бортовой документации на спуск и проверка алгоритмов команд на расстыковку", - добавили в РКК "Энергия".

Расстыковка корабля с МКС намечена на 02:50 мск 20 декабря, после чего он перейдет в автономный полет, примерно в 05:18 мск включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 148 км юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане в 06:13 мск.

Корабль "Союз МС-20" с Мисуркиным, Маэдзавой и Хирано на борту был запущен с космодрома Байконур 8 декабря. Полет до МКС проходил по четырехвитковой схеме. Стыковка проходила в автоматическом режиме.

В тот же день на борту МКС начал работу корпункт, меморандум о создании которого был подписан 17 ноября между ТАСС и Роскосмосом. Первым корреспондентом ТАСС на орбите стал Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он рассказывал о жизни и работе на станции, общался с постановщиками экспериментов. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно на информационных ресурсах агентства.