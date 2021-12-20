Космонавт - спецкор ТАСС и японские туристы вернутся на Землю утром 20 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-20" с космонавтом Александром Мисуркиным, японским миллиардером Юсаку Маэдзавой и его помощником по бизнесу Ёдзо Хирано приземлится в Казахстане утром в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции на 20 декабря 2021 года запланирована посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-20", - отметили в пресс-службе.

Ранее члены экипажа перешли на борт корабля и закрыли люки. Расстыковка корабля с МКС намечена на 02:50 мск, после чего он перейдет в автономный полет, примерно в 05:18 мск включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 148 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане в 06:13 мск.

Корпункт ТАСС и эксперименты

Корабль "Союз МС-20" с Мисуркиным, Маэдзавой и Хирано на борту был запущен с космодрома Байконур 8 декабря. Полет до МКС проходил по четырехвитковой схеме. Стыковка состоялась в автоматическом режиме.

В тот же день на борту МКС начал работу корпункт, меморандум о создании которого был подписан 17 ноября между ТАСС и Роскосмосом. Первым корреспондентом ТАСС на орбите стал Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он рассказывал о жизни и работе на станции, общался с постановщиками экспериментов. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно на информационных ресурсах агентства.

Всего за время экспедиции было выполнено девять экспериментов по российской научной программе. В частности, Мисуркин, Маэдзава и Хирано во время полета проводили на борту станции эксперимент "Лазма", который позволит изучить перераспределение периферического кровотока от конечностей к голове и оценить окислительный метаболизм кожных покровов в условиях микрогравитации. Также Маэдзава должен был выполнить в космосе 100 заданий, который отобрал на Земле.

Также члены экипажа корабля вместе с другими космонавтами и астронавтами провели символическую игру в бадминтон на борту МКС для привлечения внимания к активному образу жизни.

Обеспечение посадки

В обеспечении посадки будет задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: вертолеты Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26, более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".

В свою очередь метеорологи Центрального военного округа (ЦВО) в момент посадки аппарата в степи Казахстана прогнозируют облачность и температуру воздуха до минус пяти градусов. Также ожидается западный ветер скоростью один метр в секунду с незначительными порывами до четырех метров в секунду.

Ранее в пресс-службе ЦВО сообщили, что привезут к месту посадки корабля "Союз МС-20" с туристами традиционную японскую лапшу. Встречать российского космонавта Александра Мисуркина будет его друг - ученый Вячеслав Турышев.