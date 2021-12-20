Корабль "Союз МС-20" включил двигатели на торможение

КОРОЛЕВ /Московская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Двигатели корабля "Союз МС-20", на борту которого находятся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано, включены на торможение, чтобы сойти с орбиты, сообщает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

После от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы.

Когда капсула с космонавтами войдет в плотные слои, она начнет аэробаллистическое торможение. В результате вокруг спускаемого аппарата образуется облако плазмы температурой около 2 тыс. градусов, поэтому после посадки теплозащитный слой будет черным и местами обгоревшим. Облако плазмы затруднит связь с экипажем на несколько минут.

Дальнейшее торможение произойдет за счет парашютов. На высоте менее метра до земли на "Союзе МС-20" сработают двигатели мягкой посадки. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 148 км юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане в 06:13 мск.

Корабль "Союз МС-20" с Мисуркиным, Маэдзавой и Хирано на борту был запущен с космодрома Байконур 8 декабря. Полет до МКС проходил по четырехвитковой схеме. Стыковка проходила в автоматическом режиме.

В тот же день на борту МКС начал работу корпункт, меморандум о создании которого был подписан 17 ноября между ТАСС и Роскосмосом. Первым корреспондентом ТАСС на орбите стал Герой России космонавт Александр Мисуркин. Он рассказывал о жизни и работе на станции, общался с постановщиками экспериментов. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно на информационных ресурсах агентства.