Корабль Dragon пристыковался к МКС

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 22 декабря. /ТАСС/. Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX осуществил в среду стыковку с Международной космической станцией, на которую он доставил 3,3 тонны полезных грузов. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка космического аппарата со станцией произошла в автоматическом режиме в 03:42 по времени Восточного побережья США (11:42 мск). Как ожидается, Dragon пробудет на орбите около месяца, после чего отстыкуется от МКС и приводнится у побережья штата Флорида.

В рамках 24-й коммерческой миссии компании по контракту с NASA корабль доставил на орбитальную станцию переносной 3D-биопринтер. При его помощи планируется воссоздавать ткани человека, которые впоследствии могут быть использованы для лечения травм, полученных в космосе. Также на МКС для испытаний прибыл препарат на основе моноклональных антител, используемый для лечения онкологических заболеваний. Кроме того, на МКС доставлены побеги различных растений для изучения возможностей их выращивания в условиях микрогравитации, а также разработанный специально для использования в космосе стиральный порошок, эффективность которого проверит экипаж орбитальной станции. Помимо этого с Земли на станцию прибыли рождественские подарки для американских астронавтов.

Грузы на МКС, помимо кораблей SpaceX, доставляют с американской стороны по контракту с НАСА корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. NASA обратилось к частным компаниям за помощью в доставке грузов на станцию на стадии завершения программы Space Shuttle, в рамках которой корабли осуществляли эти задачи вплоть до 2011 года. Так, в 2008 году американское космическое ведомство заключило контракт на $1,9 млрд с Orbital Sciences (ныне Northrop Grumman) и на $1,6 млрд с компанией SpaceX. Впоследствии они неоднократно продлевались.