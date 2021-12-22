Космонавту Мисуркину интересно узнать оценку своей работы корреспондентом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Космонавту Александру Мисуркину, который стал первым специальным корреспондентом на МКС, было бы интересно узнать оценку своей журналистской работы. Об этом он сообщил во время конференции в ТАСС, которая прошла в онлайн-формате совместно с Роскосмосом и ЦПК.

"Объективной оценкой моей деятельности является оценка непосредственно ТАСС, мне будет интересно ее узнать. Для себя я понял, что если ты берешься за какое-то дело, то надо делать его хорошо, либо не берешься за него вообще", - сказал Мисуркин.

Космонавт отметил, что ему нужно было собрать время и силы, чтобы подумать, о чем рассказать. "Благо поводы были, была поддержка", - добавил он.

Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано отправились на МКС 8 декабря и вернулись на Землю 20 декабря.