Высоту орбиты МКС уменьшат почти на 2 км

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Коррекция орбиты МКС пройдет в пятницу для начального формирования баллистических условий для старта пилотируемого корабля "Союз МС-21". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции на 24 декабря 2021 года запланирована коррекция высоты орбиты МКС", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, целью маневра является формирование начальных баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19", которые запланированы на 2022 год.

Предполагается, что для обеспечения коррекции будут задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18". Они будут включены в 04:18 мск и проработают 539,4 секунды. "После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС уменьшится на 1,8 км", - рассказали в Роскосмосе.

На МКС сейчас находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.