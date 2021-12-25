Космонавт снял на видео разворот МКС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Петр Дубров снял на видео в качестве 4К разворот Международной космической станции (МКС) на фоне Земли.

Космонавт напомнил, что в четверг от узлового модуля "Причал" отстыковался приборно-агрегатный отсек корабля "Прогресс М-УМ".

"Удалось запечатлеть для вас исторические кадры этого события, а еще в самом начале - разворот МКС", - написал Дубров на своей странице в Instagram.

Космонавт сопроводил публикацию видеозаписью разворота МКС и отстыковки приборно-агрегатного отсека корабля.

На борту МКС сейчас находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.