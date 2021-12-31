Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Новым годом.

"Друзья, в оставшиеся часы [2021 года] мы хотим, чтобы вы все успели погрузиться в это волшебное предновогоднее настроение и сказали теплые слова поздравлений тем, кто их ждет", - сказал Шкаплеров в видео, размещенном на сайте Роскосмоса.

В свою очередь Дубров пожелал всем в 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. "Будьте дружны и счастливы", - отметил он.

Как уточнили космонавты, они соберутся у импровизированного новогоднего стола вместе с коллегами-астронавтами. "Стол у нас будет по-настоящему новогодний, но только без шампанского. На станции сухой закон. Зато остальные условия, включая меню, у нас максимально приближены к Земле, что особенно приятно в такой праздник", - пояснил Дубров.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что российские космонавты Шкаплеров и Дубров будут отдыхать только два дня во время новогодних праздников - 1 и 2 января. В первые два дня 2022 года у российских членов экипажа МКС запланированы встречи с семьями, обычно они проходят в формате видео-конференц-связи. С 3 января, подчеркнули в госкорпорации, у космонавтов начинаются рабочие дни и подготовка к выходу в открытый космос.

На борту МКС сейчас находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.