У космонавтов на МКС будет возможность 15 раз встретить Новый год

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые находятся на Международной космической станции (МКС), при желании смогут встретить 2022 год 15 раз. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

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"Космонавты и астронавты, работающие в настоящее время на борту МКС, 15 раз пересекут часовые пояса, где уже наступил Новый год", - отметили в Роскосмосе.

Согласно подсчетам службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, в 15:44 мск станция будет пролетать над Тихим океаном севернее Маршалловых островов, где именно в этот раз предоставится возможность первый раз отметить праздник.

Однако члены экипажа станции не будут встречать Новый год все 15 раз. Первый раз они отметят его в полночь по московскому времени. В этот момент МКС будет пролетать над Гавайями. "Через два часа, когда МКС будет пролетать южнее острова Пасхи, Новый год придет в Германию, откуда родом астронавт ЕКА (Европейского космического агентства - прим. ТАСС) Маттиас Маурер. Еще через час сменится дата в календаре по Гринвичу. Именно к этому часовому поясу привязан распорядок работы на МКС", - отмечается в сообщении.

В 08:00 мск поздравления с праздником будут принимать представители НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон, так как наступит полночь в Вашингтоне. Еще через час Новый год можно будет отметить по времени Хьюстона.

"Когда в Москве будет уже 13:24, МКС пролетит над Гавайями, последней точкой земного шара, где наступит 1 января", - добавили в Роскосмосе.

Новый год на МКС

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что российские космонавты Шкаплеров и Дубров будут отдыхать только два дня во время новогодних праздников - 1 и 2 января. В первые два дня 2022 года у российских членов экипажа МКС запланированы встречи с семьями, обычно они проходят в формате видеосвязи. С 3 января, подчеркнули в госкорпорации, у космонавтов начинаются рабочие дни и подготовка к выходу в открытый космос.

На борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.