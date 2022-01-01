На МКС за 21 год Новый год встретили 83 человека

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более 80 человек за 21 год встретили Новый год на борту Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном на сайте госкорпорации.

"За 21 год на МКС новогодний праздник встретили 83 человека, часть космонавтов и астронавтов - неоднократно, а космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров отметил на орбите четыре Новых года (в 2011-2012 годах, в 2014-2015 годах, в 2017-2018 годах и 2021-2022 годах)", - говорится в сообщении.

В госкорпорации напомнили, что первыми Новый год на МКС отметили космонавты Сергей Крикалев, Юрий Гидзенко и астронавт Уильям Шепард.

В Роскосмосе уточнили, что 2022 год на орбите встретили сразу десять человек: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер (на МКС), а также тайконавты Чжай Чжиган, Е Гуанфу и Ван Япин (на китайской станции "Тяньгун").