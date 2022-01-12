Петербургский Политех подготовил наноспутники для отправки в космос по проекту Space Pi

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) подготовил 2 кубсата (сверхмалые искусственные спутники для исследования космоса) для отправки в космос по проекту Space Pi. Как рассказал ТАСС в среду научный руководитель проекта Space Pi в СПбПУ Сергей Макаров, оба аппарата полностью готовы и ждут своей отправки на космодром.

"Оба аппарата готовы, получена вся документация, отработано программное обеспечение. Сейчас мы ждем, когда будет дана команда на их отправку для установки в контейнер на космодром. Это зависит, к сожалению, не от нас, это зависит от планов Роскосмоса <…> Запуск должен состояться в апреле 2022 года, этот срок мы не отменяли, мы боремся за него", - рассказал Макаров, который также является профессором Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ.

По его словам, точная дата зависит от запусков ракет по планам Роскосмоса, поэтому какое-то смещение в графике всегда остается возможным. Он также отметил, что в планах проекта Space Pi - ежегодно запускать примерно по 20 космических аппаратов, чтобы к 2025 году на орбите Земли была группа из 100-150 таких аппаратов. Немалый вклад в достижение этих целей вносит Петербургский Политех.

"Политех конструирует аппараты, делает отечественное программное обеспечение, делает проверку этих аппаратов на стендах Роскосмоса, получает сертификационный документ для разрешения на запуск. Документация, которую разрабатывает Политех, делается на заводе, естественно, потому что это очень высокие технологии. Дальше то, что сделано в Политехе, настраивается, проверяется, исправляется, если требуется. Очень большая часть работы - это полное программное обеспечение", - отметил Макаров.

"Очень важная часть этой работы заключается в том, что в ней принимают участие очень много школьных групп, не только из Санкт-Петербурга, но и вообще со всей России. Они имеют возможность по интернету участвовать и в обработке информации, и в процессе того, как изготовляется спутник", - добавил он.

В этот раз школьники с помощью доступа к данным с этих спутников будут создавать карту распределения электромагнитных сигналов и помех на территории Российской Федерации - вокруг городов, атомных станций, аэропортов, линий электропередачи, в лесах, над полями. Такое задание - инициатива самих ребят, ведь от напряженности этого поля зависит рост всех живых организмов.