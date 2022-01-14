Российские космонавты с борта МКС поздравили Нови-Сад с титулом культурной столицы Европы

БЕЛГРАД, 14 января. /ТАСС/. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции поздравили город Нови-Сад с присвоением ему титула столицы Европейской культуры 2022 года. Обращение российских космонавтов транслировалось в четверг в прямом эфире национального телевидения Сербии.

"Поздравляем всех жителей Нови-Сада с заслуженным выигранным титулом, званием культурной столицы Европы", - заявил Антон Шкаплеров.

В свою очередь Петр Дубров призвал к построению лучшего и справедливого мира на планете Земля. "Мы уверены, что в 2022 году, популяризируя как город Нови-Сад, так и Сербию, вы покажете, что ваши достижения в науке и искусстве являются, с одной стороны, общим благом всех жителей Европы, а, с другой стороны, олицетворением общего стремления людей создать лучший и справедливый мир на планете Земля. Присоединяясь к вашей вере, что без постоянного поиска не может быть прогресса в науке, что без креативного подхода не может быть развития искусства и что без взаимопомощи невозможно выживание человечества, мы желаем вам огромного успеха в вашем начинании. Удачи", - сказал Дубров.

К жителям города также обратился третий член команды МКС - астронавт ESA (Европейское космическое агентство) Маттиас Маурер, который поздравил горожан, а также всю Сербию с почетным титулом, призвав их руководствоваться европейскими ценностями.

Ранее в четверг сербский город Нови-Сад был торжественно провозглашен столицей европейской культуры на 2022-й год. Нови-Сад - второй по величине город Сербии, который является административным центром автономного сербского края Воеводина. Город был основан в 1694 году и в период османского ига являлся центром сербской культуры на территории Австро-Венгрии. Город, расположенный на двух берегах Дуная, в стране поэтично называют "сербскими Афинами".

Звание столицы европейской культуры присуждает комиссия ЕС. Каждый год совет министров ЕС официально назначает европейские столицы культуры, на сегодняшний день было назначено более 40 городов. Первоначально Нови-Сад был выбран культурной столицей Европы 2021 года, однако 23 декабря 2020 года Европейский парламент принял предложение Европейской комиссии отложить срок его полномочий до 2022 года из-за пандемии. Столицами европейской культуры в 2021 году оставались Риека (Хорватия) и Голуэй (Ирландия).