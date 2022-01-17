Ученые считают, что шум на МКС может плохо влиять на работоспособность космонавтов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Шум на МКС не только воздействует на органы слуха членов экипажа, но и может привести к снижению их работоспособности. Об этом говорится в тезисах к докладу специалистов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН к XLVI Академическим чтениям по космонавтике памяти С. П. Королева (Королёвские чтения).

"Помимо специфического воздействия на орган слуха, шум оказывает ряд неспецифических (неслуховых) эффектов на организм в целом, шум может оказывать неблагоприятное влияние на качество операторской деятельности, приводя к снижению эффективной работоспособности", - говорится в тезисах.

Как уточнили специалисты, шум в отсеках МКС в рабочее время (16 часов) составляет от 71 до 78 дБ, во время сна (8 часов) - от 60 до 62 дБ. Для исследования воздействия такого шума ученые отобрали 10 здоровых мужчин с нормальным слухом в возрасте от 26 до 43 лет. Они слушали широкополосный белый шум интенсивностью 85 дБ в течение двух часов. Анализ результатов показал тенденцию к угнетению процессов оперативной памяти и ее объем, а также ухудшение направленного внимания добровольцев.

"Проведенные исследования подтвердили возможность негативного влияния воздействия шума указанных параметров на функциональное состояние ЦНС (центральной нервной системы - прим. ТАСС) и качество операторской деятельности", - говорится в тезисах.

XLVI Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева (Королёвские чтения) пройдут в МГТУ им. Н. Э. Баумана с 25 по 28 января.