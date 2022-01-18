В NASA заявили о возросших рисках для МКС из-за испытания противоспутникового оружия РФ

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Российские испытания противоспутникового оружия увеличили фоновый риск столкновения Международной космической станции (МКС) с обломками в два раза. Об этом заявила во вторник руководитель программы МКС Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Робин Гейтенс.

"Российские испытания противоспутникового оружия увеличили фоновый риск от обломков на орбите МКС примерно в два раза", - приводит ее слова портал spacepolicyonline.com.

В ноябре 2021 года Минобороны РФ сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. Минобороны подчеркнуло, что осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности и напомнило, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества" в этой сфере. В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут угрозы МКС и спутникам, особо отметив, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.