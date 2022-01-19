Космонавты установили аппаратуру системы "Курс" на модуль "Причал"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые выполняют выход в открытый космос, подключили кабель и установили антенны системы "Курс", которая необходима для сближения и стыковки кораблей.

"Спасибо, ребята!" - сказал специалист Центра управления полетами (ЦУП) космонавтам, трансляция ведется на сайте Роскосмоса. Как уточнили в госкорпорации, тест аппаратуры системы "Курс" прошел без замечаний.

Во время установки связь с космонавтами пропадала примерно на 15 минут. При этом специалисты ЦУП слышали космонавтов, а они их - нет. Эту информацию специалисты передали через американских коллег членам экипажа МКС, которые находятся внутри станции.

"Это Кейла, я бы просто хотела, чтобы вы знали, что на земле устраняют проблему со звуком. Они вас слышат громко и четко, однако от них сигнал на станцию не проходит. Они работают над этим сейчас", - сообщила космонавтам астронавт NASA Кейла Бэррон, подчеркнув, что они с коллегами наблюдают работу Шкаплерова и Дуброва и считают ее "великолепной".

Перед тестом системы связь вновь была восстановлена.

Шкаплеров и Дубров начали внекорабельную деятельность в 15:18 мск в среду для интеграции узлового модуля "Причал" в состав МКС. По плану основные работы займут шесть часов 40 минут. Космонавты установили поручни между модулями "Наука" и "Причал", демонтировали чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключили кабели межмодульной связи "Курс-П". Теперь им предстоит подключить ТВ-кабель между новыми модулями, а также установить мишени стыковки и контроля стыковки. Демонтированные антенны и пустые контейнеры с крышками они оттолкнут в открытый космос.