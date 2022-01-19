Космонавт установил на модуль "Причал" мишень, необходимую для стыковки кораблей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Космонавт Антон Шкаплеров, который вместе с коллегой Петром Дубровым выполняет выход в открытый космос, установил мишень стыковки на узловой модуль "Причал".

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров установил мишень стыковки ✅ Теперь узловой модуль «Причал» готов к стыковке пилотируемого корабля #СоюзМС21 , которая запланирована на 18 марта. pic.twitter.com/5TbMPtilND

"Все, справились, спасибо", - сказал специалист Центра управления полетами во время переговоров, трансляция которых ведется на сайте Роскосмоса.

Шкаплеров и Дубров начали внекорабельную деятельность в 15:18 мск в среду для интеграции узлового модуля "Причал" в состав МКС. По плану, основные работы займут шесть часов 40 минут. Космонавты установили поручни между модулями "Наука" и "Причал", демонтировали чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключали кабели межмодульной связи "Курс-П" и провели ряд других работ.

Шкаплеров выполняет внекорабельную деятельность в скафандре с красными лампасами, Дубров - с синими.