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Космонавт установил на модуль "Причал" мишень, необходимую для стыковки кораблей

Антон Шкаплеров и Петр Дубров вышли в открытый космос для интеграции узлового модуля "Причал" в состав МКС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Космонавт Антон Шкаплеров, который вместе с коллегой Петром Дубровым выполняет выход в открытый космос, установил мишень стыковки на узловой модуль "Причал".

"Все, справились, спасибо", - сказал специалист Центра управления полетами во время переговоров, трансляция которых ведется на сайте Роскосмоса.

Шкаплеров и Дубров начали внекорабельную деятельность в 15:18 мск в среду для интеграции узлового модуля "Причал" в состав МКС. По плану, основные работы займут шесть часов 40 минут. Космонавты установили поручни между модулями "Наука" и "Причал", демонтировали чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключали кабели межмодульной связи "Курс-П" и провели ряд других работ.

Шкаплеров выполняет внекорабельную деятельность в скафандре с красными лампасами, Дубров - с синими.

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Россия
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