Китай запустил спутник для предотвращения последствий стихийных бедствий

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Китай в среду вывел на орбиту спутник L-SAR 01A ("Таньцэ-1 01А") для осуществления геологических проектов, наблюдения за сейсмической активностью и предотвращения последствий стихийных бедствий. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 07:44 по местному времени (02:44 мск) при помощи ракеты CZ-4C ("Чанчжэн-4-цэ") с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 407-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

Согласно заявлению, спутник также будет использоваться в лесном хозяйстве. Предполагается, что он позволит существенно повысить уровень работы по заблаговременному оповещению о надвигающихся катаклизмах, "повысит эффективность обеспечения безопасности национальных ресурсов и окружающей среды".

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в 2022 году.

В 2021 году Китай осуществил 55 запусков, поставив национальный рекорд. По данному показателю, как утверждает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, КНР за минувшие 12 месяцев обошла США, заняв первое место в мире.