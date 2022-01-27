Эксперт: власти США вряд ли будут пытаться модернизировать Договор о космосе 1967 года

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Администрация США вряд ли будет предпринимать какие-либо усилия, направленные на то, чтобы модернизировать Договор о космосе 1967 года или же заменить его на какой-либо новый документ на фоне расширяющейся коммерциализации космической деятельности. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Института космической политики при Университете имени Джорджа Вашингтона Генри Херцфелд.

Комментируя в преддверии 55-летия с момента подписания соглашения его дальнейшую судьбу, американский эксперт подчеркнул, что этот договор "является важным документом, в котором выражается международное согласие по основополагающим принципам исследования и использования космоса". "Я не думаю, что будут предприниматься какие-либо усилия, направленные на выход из этого договора или его "модернизацию". Возможно, некоторые положения договора будет необходимо более четко интерпретировать, чтобы приспособить его к нуждам коммерческой космической отрасли и дать ответ на другие возникающие вопросы, такие как борьба с орбитальным мусором и задачи, касающиеся обслуживания спутников. Однако сам по себе договор, я думаю, останется основополагающим международным стандартом космического права", - считает Херцфелд.

"Процесс внесения поправок в Договор о космосе или же получение международного согласия на новый договор были бы невероятно сложны в современном мире и на это, скорее всего, потребовалось бы очень много времени, если вообще было бы возможным", - добавил он.

Комментируя в контексте Договора о космосе предложенные предыдущей американской администрацией "Соглашения Артемиды", получившие название в честь новой лунной программы США Artemis и содержащие положения о добыче ресурсов на Луне, а также идею создания так называемых зон безопасности, Херцфелд призвал не делать на них слишком сильный упор. По его словам, власти США не стремятся каким-либо образом заменить Договор о космосе некоей новой правовой системой, связанной с этими соглашениями.

"Они не являются заменой для Договора о космосе, они полностью соответствуют принципам Договора о космосе. В этих соглашениях напрямую не рассматриваются вопросы о добыче ресурсов или коммерческой космической отрасли, но в них признается, что добыча ресурсов будет иметь место, и участники договора привержены тому, чтобы осуществлять эту деятельность в соответствии с Договором о космосе", - подчеркнул эксперт. "В этих соглашениях в открытой форме указано, что они не являются юридически обязывающими для стран, но они предполагают рассмотрение новых правил создания зон безопасности там, где может иметь место исследовательская деятельность на Луне или других небесных телах", - добавил он.

Договор о космосе

Договор о принципах деятельности по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, был подписан 27 января 1967 года Советским Союзом, США и Великобританией. Тогда же его открыли для подписания остальными странами мира. Документ вступил в силу 10 октября 1967 года (условием была ратификация пятью государствами, включая три державы-депозитария). Этот документ был одобрен на 21-й сессии Генассамблеи ООН 19 декабря 1966 года.

По состоянию на январь 2022 года участниками Договора о космосе являются 111 государств, еще 23 подписали документ, но не завершили ратификацию.