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SpaceX запустила ракету со спутником для нужд разведки США

Запуск ракеты состоялся в 23:28 мск

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция пуска со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния ведется на сайте компании.

Запуск ракеты в рамках миссии NROL-87 состоялся в 15:28 по времени восточного побережья США (23:28 мск). Ожидается, что спустя приблизительно восемь минут после старта первая ступень носителя будет в автоматическом режиме посажена на площадку, расположенную на космодроме.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание разведывательного спутника не раскрываются.

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