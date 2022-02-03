SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в четверг запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (штат Флорида) состоялся в 13:13 по времени Восточного побережья США (21:13 мск). Ракета выведет на низкую околоземную орбиту 49 микроспутников.

Первая ступень ракеты ранее использовалась при четырех запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков.

Предыдущий вывод на орбиту микроспутников Starlink состоялся две недели назад. Нынешний старт должен был состояться в конце января, однако несколько раз переносился из-за неблагоприятных погодных условий и большой загруженности компании в связи с рядом других запусков.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Нынешний запуск стал 36-м по счету в рамках программы Starlink, всего с мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту около 2 тыс. спутников.