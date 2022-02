В облачном слое Венеры могут находиться микроорганизмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Коллектив ученых предположил и доказал в лаборатории, что в облачном слое Венеры могут жить микроорганизмы. Исследователи планируют изучить выживаемость некоторых бактерий с Земли в аналогичных с Венерой условиях, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета.

"Ученые выдвинули теорию существования микроорганизмов на Венере. Согласно гипотезе, микроорганизмы могут находиться в облачном слое Венеры в особой эконише, которая представляет собой водно-пенную структуру. Существовать и развиваться микроорганизмам помогает температура, пригодная для некоторых микроорганизмов земного типа. Возможность существования таких водно-пенных структур исследователи доказали в лаборатории", - сказали в вузе.

Сегодня условия на поверхности Венеры непригодны для земных форм жизни, например, температура там достигает плюс 470 градусов. Однако считается, что миллионы лет назад Венера могла быть обитаемой: по мере нагревания и достижения критической температуры на поверхности планеты весь объем воды испарился, образовав облака толщиной в 20-25 км. Вместе с водными массами в облака могли переместиться экстремофильные микроорганизмы, которые способны выживать при температуре выше 100 градусов.

Испарение воды с поверхности планеты должно было сопровождаться образованием обильных облаков на высоте, где водяной пар мог остыть и сконденсироваться, предложили ученые. Вероятнее всего, уровень кислотности образовавшихся облаков изначально был близок к нейтральному, поэтому в них могли процветать различные микроорганизмы. Затем, когда атмосфера Венеры потеряла основное количество воды, с одновременным подкислением среды из-за образования молекул серной кислоты (при постоянном поступлении в атмосферу сернистого газа вулканического происхождения), отбор организмов был направлен в сторону устойчивости к сильнокислой среде. Для выживания в неблагоприятных условиях микроорганизмы в облаках Венеры заняли специфическую нишу в жидкой фазе, где наиболее эффективно транспортируются растворенные питательные вещества, необходимые клеткам, утверждают исследователи.

В планах ученых исследовать выживаемость бактерий-экстремофилов, обитающих в экстремальных земных условиях, в аналогичных с Венерой условиях, а также изучить специфические молекулы - биомаркеры, которые, возможно, обнаружат при исследовании облачного слоя в будущих космических миссиях к Венере.

В исследовании приняли участие ученые Федерального исследовательского центра "Фундаментальные основа биотехнологии" РАН, Московского политехнического университета, Уральского федерального университета, Югорского государственного университета и Network of Researchers on the Chemical Evolution of Life (Международная ассоциация ученых по проблемам химической эволюции жизни).