Ракету "Союз-СТ-Б" вывезли на стартовый стол космодрома во Французской Гвиане

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" вывезена на стартовую позицию Гвианского космического центра и готова к вертикализации, а также пристыковке полезной нагрузки. Об этом в понедельник сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"На космодроме Гвианского космического центра (Французская Гвиана) состоялся вывоз на стартовую позицию ракеты "Союз-СТ-Б", которая предназначена для вывода на орбиту очередной партии из 34 космических аппаратов компании OneWeb. В понедельник, 7 февраля 2022 года, начались работы по графику первого стартового дня", - говорится в сообщении.

Как отметили в госкорпорации, особенностью подготовки пуска в Гвианском космическом центре является раздельная транспортировка ракеты (сборка из трех ступеней) и космической головной части с последующей их сборкой на пусковой установке с использованием мобильной башни обслуживания.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" запланирован на 10 февраля 2022 года в 21:09:37 по московскому времени", - уточнили в Роскосмосе.

Ранее генеральный директор АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что первый в 2022 году запуск британских спутников связи OneWeb планируется провести в феврале из Гвианского космического центра (космодром Куру). По словам гендиректора "Главкосмоса", всего на 2022 год запланировано семь запусков спутников OneWeb.