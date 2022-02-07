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Действующий образец космического робота "Теледроид" создадут в 2023 году

Пока на МКС отправят габаритный макет, отметил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Действующий образец человекоподобного робота для работы в космосе "Теледроид" создадут в 2023 году, а пока на МКС отправят габаритный макет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Действующий образец появится в 2023 году, тогда же начнутся испытания на вибростенде, а также на электромагнитную совместимость и многое другое", - сообщил он.

По его словам, продемонстрированный сегодня в Роскосмосе образец является габаритным макетом, сделанным из пластика.

"Основное назначение - это проверка габарита на размещение в корабле при транспортировке на МКС. На нем проведут и эргономические исследования при выполнении совместных операций с космонавтами", - уточнил Рогозин.

Как ранее сообщили в госкорпорации, основной работой для таких роботов станет решение задач на поверхности космических тел - Луны, планет Солнечной системы и их спутников.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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