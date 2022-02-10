Astra запустила ракету-носитель с четырьмя микроспутниками

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Американская компания Astra осуществила в четверг запуск ракеты-носителя с четырьмя исследовательскими микроспутниками. Трансляция ведется на сайте компании.

Ракета-носитель Rocket 3.3 стартовала в 15:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск). Ожидается, что она выведет на орбиту три микроспутника, разработанных специалистами трех американских университетов в штатах Алабама, Нью-Мексико и Калифорния. Еще один аппарат был разработан экспертами в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

Astra впервые осуществила запуск со стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ранее компания четырежды предпринимала попытки запуска своей ракеты-носителя со стартовой площадки на острове Кадьяк (штат Аляска). Из них лишь две завершились успехом.

Ракета-носитель компании Astra длиной около 12 м предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Создавшая ракету компания из Сан-Франциско (штат Калифорния) рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять носитель к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.