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SpaceX собирается провести порядка 50 ракетных запусков в 2022 году

Глава компании Илон Маск отметил, что за всю свою историю корпорация совершила 144 успешных запуска и 106 приземлений своих аппаратов

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX планирует осуществить около 50 ракетных запусков в нынешнем году. Об этом заявил в четверг ее основатель и глава Илон Маск.

"В этом году мы намерены провести порядка 50 [запусков], примерно по одному каждую неделю", - сказал он, выступая в штате Техас на пресс-конференции, посвященной прогрессу в разработке прототипа космического корабля Starship. SpaceX планирует использовать его в межпланетных миссиях, в том числе для полетов на Луну и Марс. Трансляция пресс-конференции ведется на сайте компании.

Маск также отметил, что за всю свою историю SpaceX совершила 144 успешных запуска и 106 приземлений своих аппаратов.

SpaceX была основана Маском в 2002 году. Компания занимается разработкой и изготовлением ракет-носителей Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, многоразовых космических кораблей Dragon и Crew Dragon, а также созданием спутниковой системы связи Starlink.

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СШАМаск, ИлонКосмос
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