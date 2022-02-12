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Большой астероид пролетит в 4,8 млн км от Земли 4 марта

Как сообщили в Роскосмосе, диаметр космического тела составляет примерно 1,3 км
© NASA

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Астероид диаметром 1,3 км пролетит 4 марта на расстоянии более 4,8 млн км от нашей планеты и с Землей не столкнется. Об этом в субботу сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в четыре раза выше Эйфелевой башни. Ожидается, что астероид пролетит вблизи планеты 4 марта", - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram.

По информации Роскосмоса, астероид не столкнется с Землей, так как пролетит от нее на расстоянии более 4,8 млн км, что в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой.

"Можно не волноваться", - подчеркнули в госкорпорации.

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