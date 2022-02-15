Грузовой корабль "Прогресс МС-19" запустят к МКС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-19" будет запущена во вторник с космодрома Байконур. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В соответствии с планом запусков космических аппаратов на 2022 год на 15 февраля 2022 года в 07:25:40 по московскому времени запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-19" с космодрома Байконур", - отметили в пресс-службе.

Примерно через девять минут после старта корабль отделится от третьей ступени ракеты и будет находиться в автономном полете. Стыковка с МКС намечена на 10:08 17 февраля.

Спутники и оборудование

Общий объем грузов, которые будут доставлены на МКС, составляет около 1 600 кг, в том числе бортовая ресурсная аппаратура, кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука", расходные материалы системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда и еда для космонавтов, комплекс целевых нагрузок для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов, 430 кг топливных компонентов в баках системы дозаправки, 420 литров питьевой воды и 40 кг сжатого азота в баллонах.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали журналистам, что на ближайшем "Прогрессе" на станцию будут доставлены средства для герметизации места негерметичности отсека модуля "Звезда". Позже в пресс-службе госкорпорации уточнили ТАСС, что они могут быть доставлены и на пилотируемом корабле. "Средства герметизации будут доставлены на МКС в ближайшее время, так как укладки не занимают много места и могут быть доставлены и на пилотируемом корабле", - пояснили в Роскосмосе.

Также на борту "Прогресса" на МКС отправятся шесть наноспутников ЮЗГУ-55 № 5-10, которые разработаны НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета. Они будут запущены с борта МКС во время выхода космонавтов в открытый космос по программе научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".

Йогурты, салаты и пюре

Завотделом питания экипажа станции Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев сообщал ТАСС, что на "Прогрессе МС-19" на борт МКС будут доставлены основная и дополнительная части рационов питания. "Рацион, который [составлен] по 16-дневному циклу меню, а также дополнительные наборы. Основная часть комплектуется без учета члена экипажа, а коррекция происходит за счет состава дополнительного набора продуктов, которые отбирают космонавты", - отметил Агуреев.

В частности, в космос полетят рационы питания для космонавтов Роскосмоса Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, полет которых на станцию запланирован на 18 марта. Среди продуктов - различные виды осетра, белуга, лосось, форель, баранина, сухофрукты, супы, творог, чаи, фрукты и прочее.

Также на корабле полетят продукты промышленного производства, для каждого из космонавтов предназначен свой комплект. Среди них - разные йогурты, соки, витаминные салаты из капусты, солянка, перец стручковый горький консервированный в томатном соке. Для Корсакова предназначен пюреобразный продукт из яблок "Мичуринская неженка". "Фрукты и овощи будут отправлены дополнительно", - отметил завотделением ИМБП.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.