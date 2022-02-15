Космонавты на МКС получат выходной в День защитника Отечества

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), получат дополнительный выходной 23 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"23 февраля по графику у российских космонавтов выходной", - отметили в пресс-службе.

Сейчас на борту станции находятся космонавты Роскосмоса Шкаплеров и Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

23 февраля ежегодно в РФ отмечается день воинской славы России - День защитника Отечества. Он был установлен федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года (с последующими изменениями).