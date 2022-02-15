В Роскосмосе сомневаются, что эксплуатация МКС продолжится после 2030 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Эксплуатация Международной космической станции (МКС) имеет конечные сроки, она вряд ли будет продлеваться после 2030 года. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Роскосмоса Максим Овчинников.

"Сроки эксплуатации Международной космической станции конечны. Они вряд ли будут продлеваться после 2030 года", - заявил Овчинников в интервью "Ведомостям".

По словам первого замгендиректора Роскосмоса, сейчас со стороны РФ нет окончательного решения о возможности продления работы российского сегмента станции даже до этого рубежа. "Все будет зависеть от технического состояния систем и агрегатов. В связи с этим мы обязаны думать о будущем", - подчеркнул он.

Сейчас в РФ идут работы по эскизному проектированию Российской орбитальной служебной станции. При этом требуемые объемы финансирования программы, отметил Овчинников, будут по завершении эскизного проектирования. "Для нас важно обеспечить непрерывность финансирования разработки, потому что компетенции в области пилотируемой космонавтики очень сложно наработать, но очень легко растерять и даже потерять окончательно. Поэтому госкорпорация "Роскосмос" и, мы уверены, правительство Российской Федерации будут делать все необходимое для того, чтобы найти и выделить средства в нужном объеме на пилотируемую программу", - добавил первый замгендиректора.

В апреле 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.