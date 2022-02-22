Центр Хруничева заменил некачественные комплектующие на "Протонах", где это потребовалось

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева произвел замену некачественных комплектующих во всех ракетах-носителях "Протон-М", где они были обнаружены. Об этом сообщил журналистам во вторник гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

"Произвели замену всех комплектующих на тех машинах, на которых мы обнаружили некачественные комплектующие", - сказал Варочко.

По словам гендиректора Центра им. Хруничева, после обнаружения некачественных комплектующих (метизов, болтов) была отозвана вся партия ракет для проверки, чтобы гарантированно быть уверенными в их надежности.

В марте 2020 года ряд СМИ со ссылкой на генерального директора Центра им. Хруничева Варочко сообщил, что ракету-носитель "Протон-М" для запуска миссии "ЭкзоМарс" перепроверят на наличие некачественных комплектующих, аналогичных тем, что были обнаружены в ракете для запуска спутников связи "Экспресс".