Госкомиссия утвердила решение о пилотируемом запуске корабля "Союз МС-21" 18 марта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госкомиссия утвердила дату запуска новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) 18 марта. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Госкомиссия утвердила одобренное Советом главных конструкторов предложение Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") о запуске 18 марта 2022 года пилотируемого корабля "Союз МС-21" с экипажем 67-й экспедиции на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что 14 марта государственная комиссия примет решение о готовности к вывозу ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" на стартовый комплекс Байконура, 17 марта госкомиссия должна будет утвердить основной и дублирующий экипажи экспедиции, 18 марта - принять решение о готовности ракеты к заправке и пуску.

"Госкомиссия также приняла предложение технического руководства о завершении 30 марта 2022 года полета корабля "Союз МС-19" с экипажем МКС-66 - космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем", - говорится в сообщении.

Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21" запланирован на 18:55 мск 18 марта. Предполагается, что на корабле к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В дублирующий экипаж входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Полет к станции пройдет по двухвитковой схеме (около трех часов).