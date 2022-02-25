Роскосмос продолжает анализировать санкции США для детализации ответа

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Роскосмос продолжает изучать санкции, которые были введены США в отношении РФ, после подтверждения NASA готовности сотрудничать по Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Как говорят дипломаты, "наши озабоченности услышаны". NASA подтвердило свою готовность и дальше сотрудничать с Роскосмосом по МКС. Тем временем продолжаем анализировать новые санкции США для детализации нашего ответа", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Представитель американского космического ведомства заявил в четверг телекомпании CNN, что NASA продолжает сотрудничать с Роскосмосом по МКС, несмотря на введение Вашингтоном ограничительных мер из-за ситуации с Украиной. Ранее Рогозин заявил, что прекращение сотрудничества США и РФ по космосу может грозить неконтролируемым сходом с орбиты МКС и ее падением на США, Канаду, Индию или Китай. Он напомнил, что коррекция орбиты МКС, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников ударят по высокотехнологическому сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, Америка перекроет более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет удар по способности РФ продолжать модернизировать ВС. Байден подчеркнул, что это нанесет вред в том числе космической программе России.