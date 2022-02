Российские спутники до 15 марта трижды сблизятся с аппаратами на расстояние менее 3 км

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские спутники до 15 марта трижды сблизятся с космическими аппаратами СССР и России менее чем на 3 км. Об этом говорится в сообщении Института прикладной математики РАН имени М. В. Келдыша (ИПМ).

"На 10-дневном интервале (с 25.02.2022 - 15.03.2022) прогнозируются сближения с космическими аппаратами на расстоянии менее 3 км: 6 марта 2022 в 20:35:31 мск между космическим аппаратом "Ямал-401" и старым советским спутником связи "Космос-1897" расстояние составит 2 900 м. Два раза: 11 и 12 марта 2022 около 21 часа мск произойдет сближение двух "Экспрессов": "Экспресс-АМ33" сблизится с "Экспрессом-АМ44" на относительном расстоянии порядка 3 000 м", - говорится в сообщении института в Instagram.

Как уточнили в ИПМ, 12 марта в 16:54:16 мск ожидается сближение космического ретранслятора "Луч-5В" с объектом космического мусора - разгонным блоком "Титан 3С" на расстоянии порядка 6 464 м.

К публикации также прикреплено фото шести спутников, которое было сделано телескопом ИПМ в Мульте (Республика Алтай). "Такое близкое расположение связано с "перенаселенностью" так называемых рабочих орбит околоземного космоса, что делает наши работы по разработке принципов управления космическим движением (the rules of conduct for Space Traffic Management strategy) более актуальными", - отметили в институте.