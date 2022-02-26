Орбиту МКС поднимут на 1,3 км перед отправкой на станцию нового экипажа

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Коррекция орбиты МКС пройдет в субботу утром, чтобы сформировать баллистические условия для старта пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадки "Союза МС-19". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 26 февраля 2022 года", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, целью коррекции является формирование баллистических условий перед выведением на орбиту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-21" (18 марта) и посадкой "Союза МС-19" (30 марта).

Предполагается, что для обеспечения коррекции будут задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18". Они будут включены в 04:22 мск и проработают 541,4 секунды. "После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,3 км", - рассказали в Роскосмосе.

На МКС сейчас находятся космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Ситуация вокруг ограничительных мер

Представитель американского космического ведомства заявил в четверг телекомпании Си-эн-эн, что НАСА продолжает сотрудничать с Роскосмосом по Международной космической станции (МКС), несмотря на введение Вашингтоном ограничительных мер из-за ситуации с Украиной.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на санкции США, которые затронут космическую программу РФ, заявил, что прекращение сотрудничества США и РФ по космосу может грозить неконтролируемым сходом с орбиты МКС и ее падением на США, Канаду, Индию или Китай.

Он напомнил, что коррекция орбиты МКС, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС".