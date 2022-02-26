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Рогозин: санкции на поставку микроэлектроники РФ обременительны для космической сферы

По словам генерального директора Роскосмоса, чтобы снизить зависимость, госкорпорация несколько лет назад сформировал портфель заказов для отечественных предприятий микроэлектроники на первоочередные комплектующие

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Зависимость от импортных микроэлектронных компонентов стала "обременительной ношей" для космической отрасли на фоне жесточайших санкций против России. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

"Первая [причина задержек пусков] - все еще сохраняющаяся зависимость нашей отрасли от импортных комплектующих, что стало обременительной ношей на фоне жесточайших санкций против России. Особенно это касается микроэлектроники категории Space", - сказал Рогозин.

По его словам, чтобы снизить зависимость, Роскосмос несколько лет назад сформировал портфель заказов для отечественных предприятий микроэлектроники на первоочередные комплектующие.

"Эти предприятия находятся вне контура Роскосмоса (конкретно - в ведении Минпромторга России). Однако для перехода на импортонезависимую электронно-компонентную базу конструкторам приходится перепроектировать отдельные системы космических аппаратов. Отсюда и задержки", - пояснил Рогозин.

Он отметил, что другой путь решения проблемы - "использование универсальных технологических и схемотехнических решений".

"К слову, одно время у нас по всей номенклатуре космических аппаратов использовалось до девяти различных бортовых вычислительных машин, соответственно с разной электронной начинкой. Сейчас мы перешли на два-три универсальных компьютера. Это существенно снижает стоимость и время проектирования", - подчеркнул Рогозин.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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