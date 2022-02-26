Рогозин: санкции на поставку микроэлектроники РФ обременительны для космической сферы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Зависимость от импортных микроэлектронных компонентов стала "обременительной ношей" для космической отрасли на фоне жесточайших санкций против России. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

"Первая [причина задержек пусков] - все еще сохраняющаяся зависимость нашей отрасли от импортных комплектующих, что стало обременительной ношей на фоне жесточайших санкций против России. Особенно это касается микроэлектроники категории Space", - сказал Рогозин.

По его словам, чтобы снизить зависимость, Роскосмос несколько лет назад сформировал портфель заказов для отечественных предприятий микроэлектроники на первоочередные комплектующие.

"Эти предприятия находятся вне контура Роскосмоса (конкретно - в ведении Минпромторга России). Однако для перехода на импортонезависимую электронно-компонентную базу конструкторам приходится перепроектировать отдельные системы космических аппаратов. Отсюда и задержки", - пояснил Рогозин.

Он отметил, что другой путь решения проблемы - "использование универсальных технологических и схемотехнических решений".

"К слову, одно время у нас по всей номенклатуре космических аппаратов использовалось до девяти различных бортовых вычислительных машин, соответственно с разной электронной начинкой. Сейчас мы перешли на два-три универсальных компьютера. Это существенно снижает стоимость и время проектирования", - подчеркнул Рогозин.