Китай запустил спутник наблюдения Земли L-SAR 01B

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Китай в воскресенье вывел на заданную орбиту спутник наблюдения Земли L-SAR 01B, который будет использоваться для мониторинга геологической среды, сейсмической активности и оползней. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, запуск состоялся в 07:44 (02:44 мск) при помощи ракеты-носителя Long March-4C (CZ-4C, "Чанчжэн-4-Си") с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу).

Нынешний запуск стал 408-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Запуск спутника L-SAR 01A состоялся 26 января этого года. Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, он будет использоваться для осуществления геологических проектов, наблюдения за сейсмической активностью, предотвращения последствий стихийных бедствий, а также для нужд лесного хозяйства.