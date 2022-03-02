Роскосмос передаст в следственные органы материалы о попытках хакерских атак

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Роскосмос передаст материалы о попытках хакерских атак на центры управления в ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ для возбуждения уголовных дел. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы будем искать тех, кто это организовал. Все необходимые материалы будем передавать в ФСБ, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру для возбуждения соответствующий уголовных дел", - сказал Рогозин.

Он предупредил тех, кто пытается заниматься хакерскими атаками на орбитальную группировку, что "это, по сути дела, преступление, которое должно быть очень жестко наказано". "Потому что выведение из дежурства космической группировки любой страны - это так называемый казус белли, то есть повод к войне", - добавил глава Роскосмоса.

По словам Рогозина, все атаки были автоматически отбиты системой безопасности.российские центры управления работают в штатном режиме и информация о потере контроля над с

Ранее, комментируя информацию украинских телеграм-каналов о якобы взломе центров управления Роскосмоса, Рогозин сообщил, что путниками не соответствует действительности.