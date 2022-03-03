Рогозин: вина за развал космического сотрудничества лежит на плечах США и их союзников

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Вина за развал космического сотрудничества лежит на плечах США, Великобритании, Франции, Германии. Об этом заявил в четверг в эфире Первого канала глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я также являюсь специальным представителем президента по международному космическому сотрудничеству, которого теперь больше нет, - сказал он. - Вина за развал космического сотрудничества, той взаимопомощи, которая десятилетиями даже во время холодной войны складывалась, лежит полностью на плечах Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии. Эти страны уничтожили то, что создавалось человечеством с таким трудом, что создавалось кровью и потом тех людей, которые осваивали космос".

Рогозин также заявил, что "ненавидит людей, которые это допустили". "Это мои личные враги. Они попытались сделать так, чтобы моя страна стала нищей, люди потеряли работу, а мы потеряли такую отрасль, как ракетно-космическая", - отметил он.

Гендиректор Роскосмоса подчеркнул, что госкорпорация сделает все, чтобы продолжить реализацию приоритетных задач.

Ущерб США

Отказ Роскосмоса поставлять ракетные двигатели приведет к ущербу в размере миллиардов долларов для космической отрасли США, заявил Рогозин.

"Двигатели, на которых американские ракеты выводят свои корабли и полезные нагрузки, <…> сегодня не будут поставлены в США. Ущерб я могу сказать: <…> пересадить корабль на другую ракету-носитель, провести адаптацию интерфейса, провести испытания, для того чтобы убедиться в безопасности этой связки, <…> - это миллиарды долларов", - сказал он.

Американский перспективный пилотируемый космический корабль Starliner выводится на ракете "Атлас-5". В его первой ступени используются российские ракетные двигатели РД-180. Ранее Рогозин в ответ на санкции США заявил, что Роскосмос прекратит поставки ракетных двигателей производства НПО "Энергомаш" в Америку.

"Космические" санкции

Глава "Роскосмоса" пригрозил Западу новыми "космическими" санкциями, если он будет дальше угрожать президенту РФ и Вооруженным силам России.

"Я хочу предупредить наших западных коллег, пользуясь нашим эфиром, что если они будут хамить дальше и угрожать моему народу, нашему президенту, нашим Вооруженные силам, поддерживать нацистов оружием, боеприпасами, топливом, то у нас есть еще пара козырей, которые мы выложим на стол", - сказал Рогозин.

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников ударят по высокотехнологичному сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет удар по способности РФ продолжать модернизировать ВС. Байден подчеркнул, что это нанесет вред в том числе космической программе России.

В свою очередь ЕС ввел санкции против ракетно-космического центра "Прогресс". Позже Европейское космическое агентство заявило, что считает маловероятной возможность запуска российско-европейской миссии по исследованию Марса ExoMars из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Также в ЕКА сообщили, что изучают возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, запуск которых планировалось осуществить на российских ракетах "Союз". 26 февраля Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что германская сторона уведомила, что отключит свой телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.