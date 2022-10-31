Астрономы Таджикистана за 90 лет открыли более 100 звезд и две кометы

Директор Института астрофизики Национальной академии наук страны Гулчехра Кохирова отметила, что сегодня республика известна международному сообществу благодаря обсерватории "Санглох" в Хатлонской области и научным публикациям

ДУШАНБЕ, 31 октября. /ТАСС/. Первая обсерватория Таджикистана, чуть позже преобразованная в Институт астрофизики Академии наук, в эти дни отмечает свое 90-летие. Ученые-астрономы Таджикистана за это время открыли более 100 звезд и две кометы, рассказала ТАСС в понедельник директор Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана Гулчехра Кохирова.

"Создание в 1932 году астрономической обсерватории в Таджикистане - это большое свидетельство созидательной политики того периода, были заложены основы современной астрономии в республике. За 90 лет астрономическая наука в Таджикистане достигла очень больших высот - за эти годы здесь открыты две новые звезды, сто новых переменных звезд, открыты две кометы", - поделилась собеседница агентства.

Она отметила, что Таджикистан сегодня известен широкому международному сообществу благодаря обсерватории "Санглох" в Хатлонской области и научным публикациям. "Многие статьи наших ученых имеют очень высокий индекс цитируемости, а это единственный фактор, который подтверждает, что мы задействованы в мировой науке, на нас ссылаются, что можно проверить в базе данных - за последние десять лет у нас порядка 500 цитирований - это очень большой показатель для ученого", - подчеркнула директор.

Строительство главного здания Таджикской астрономической обсерватории (ТАО) началось в 1932 году на окраине Душанбе, куда из Ленинграда была привезена и установлена наблюдательная аппаратура. В этом же здании проживали первые сотрудники ТАО. Ее первым директором был Игорь Астопович. В 1934 году директором стал Владимир Цисевич - известный исследователь переменных звезд, с этого момента в обсерватории начались серьезные астрономические исследования. Одним из достижений того периода стало открытие новой звезды 18 июня 1936 года.

В 1958 году первая обсерватория Таджикистана была преобразована в Институт астрофизики Академии наук Таджикской ССР, а с начала 60-х годов ХХ века в Гиссаре началось строительство новой обсерватории. Еще одна обсерватория "Санглох" на высоте 2 300 метров над уровнем моря, была построена в конце 70-х годов прошлого века. Кроме того, в Таджикистане действует еще одна обсерватория "Памир", которая находится на высоте 4 350 метров над уровнем моря в Мургабском районе.