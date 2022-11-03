Космонавты вошли в новый лабораторный модуль "Мэнтянь" орбитальной станции КНР

В ближайшее время специалисты проведут работы по подготовке к приему космического грузовика "Тяньчжоу-5"

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Китайские космонавты в четверг вошли в новый лабораторный модуль "Мэнтянь", который недавно состыковался с орбитальной станцией КНР. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

По его сведениям, находящаяся на орбите команда корабля "Шэньчжоу-14" вошла в модуль в 15:12 по пекинскому времени (10:12 мск). В ближайшее время, как отмечается, тайконавты проведут работы по подготовке к приему космического грузовика "Тяньчжоу-5", который вскоре будет запущен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Кроме того, они готовятся встретить на орбите очередную смену космонавтов, которые прибудут на станцию в конце ноября на корабле "Шэньчжоу-15". Таким образом, впервые в истории Китая ротация будет осуществлена на орбите в присутствии членов двух экипажей. После этого команда "Шэньчжоу-14" вернется на Землю.

Ранее управление проинформировало, что космическая станция Китая приняла свою окончательную Т-образную форму. В четверг в 09:32 по пекинскому времени (04:32 мск) "Мэнтянь" успешно завершил процедуру перестыковки с боковым портом главного модуля "Тяньхэ".

"Мэнтянь" - второй научно-исследовательский модуль космической станции КНР, предназначенный преимущественно для микрогравитационных материаловедческих и гидрофизических проектов. Он был запущен в понедельник с космодрома Вэньчан (южнокитайская провинция Хайнань) и примерно через 13 часов совершил первую стыковку с "Тяньхэ". Первая лаборатория "Вэньтянь", предназначенная прежде всего для биологических экспериментов, отправлена на орбиту 24 июля.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.