Спутник Роскосмоса впервые применили в интересах сети 5G

В ходе испытаний осуществлены передача и воспроизведение видеоконтента с высоким качеством 4K НDR, HLG, Dolby Vision в сети 5G

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Предприятие "Космическая связь" и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) впервые протестировали работу частной сети пятого поколения (5G) с помощью отечественного спутника. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Это первый случай, когда отечественный спутник использовался в интересах 5G. В перспективе это решение позволит обеспечить покрытие предприятий перспективными услугами 5G в удаленных районах", - говорится в сообщении.

Решение для частных сетей 5G (private 5G) с поддержкой открытых стандартов OpenRAN разработано Сколтехом. Базовая станция была подключена к ядру сети через космический аппарат "Экспресс-80" (создан компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева госкорпорации "Роскосмос") с использованием мощностей технического центра "Шаболовка" и центра космической связи "Дубна" компании "Космическая связь".

"В ходе испытаний осуществлены передача и воспроизведение видеоконтента с высоким качеством 4K НDR, HLG, Dolby Vision в сети 5G. Продемонстрирована способность систем обеспечивать требуемое качество предоставления услуг и сервисов при обмене данными, включая передачу мультимедийной информации, голоса и видео через абонентские устройства. Представленный сценарий в перспективе обеспечит развертывание частных сетей 5G в удаленных районах, неподключенных к магистральным сетям связи", - отмечается в сообщении. При наличии спутникового покрытия базовые станции могут подключаться к ядру сети на расстоянии через геостационарные космические аппараты "Космической связи".

Как заявил генеральный директор предприятия "Космическая связь" Алексей Волин, сотрудничество ставит целью формирование решений, обеспечивающих достижение технологического суверенитета России в области интеграции 5G/6G и спутниковых телекоммуникаций на базе разработки и внедрения отечественных системных и прикладных аппаратно-программных решений. По его словам, объединение усилий и ресурсов сторон для разработки и использования передовых, инновационных технологических решений, программных продуктов в сфере 5G/6G и спутниковых телекоммуникаций открывает новые возможности для интеграции отечественных сетей связи 5G и систем спутниковой связи.