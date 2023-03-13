В школе космонавтики Владикавказа установят спускаемый аппарат корабля "Союз"

Диаметр аппарата составляет 2,5 метра, а вес - 2 тонны

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз" весом в 2 тонны установят ко Дню космонавтики в школе космонавтики в Северной Осетии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Ко Дню космонавтики в музее при Школе ожидают важный экспонат - спускаемый аппарат космического корабля "Союз". Это стало возможным благодаря поддержке Главы РСО-Алания Сергея Меняйло, а также Министерства образования и науки Северной Осетии. Диаметр аппарата - 2,5 метра, вес - 2 тонны. Экспонат установят на астрономической площадке Школы", - говорится в сообщении.

В Школе космонавтики постоянно обучается до 460 детей. Для всех желающих проводятся экскурсии, научные лекции, познавательные мастер-классы и астрономические наблюдения в телескопы. Она была создана в 2020 году по инициативе конструктора космических летательных аппаратов, лауреата государственной премии СССР Комаева Руслана Владимировича. При школе действует планетарий построенный 60 лет назад, он также был реконструирован по инициативе Руслана Комаева.