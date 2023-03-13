Космонавты на МКС начали готовить пробиотик

Предполагается, что в будущем космонавты во время экспедиций в дальний космос смогут принимать такой напиток для профилактики дисбактериоза

МКС, 13 марта. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) приступили к изготовлению пробиотика, размешав сухой раствор с водой, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Сам эксперимент стартовал в конце февраля, после прибытия на МКС корабля "Союз МС-23", на котором был доставлен контейнер и две помещенные в него емкости: одна из них с сухой смесью и питательной средой, вторая - для воды. Потом порошок экспонировался в условиях радиационного фона и пониженной гравитации. "В герметичном перчаточном боксе сухой раствор пробиотиков заправлен водой, теперь будет экспонироваться в жидком виде", - пояснил космонавт.

Предполагается, что в будущем космонавты во время экспедиций в дальний космос смогут принимать такой напиток для профилактики дисбактериоза.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.