13 марта, 15:14
Наука
ТАСС на МКС

Космонавты на МКС начали готовить пробиотик

Космонавты на МКС начали готовить пробиотик
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин
© Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

Предполагается, что в будущем космонавты во время экспедиций в дальний космос смогут принимать такой напиток для профилактики дисбактериоза

МКС, 13 марта. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) приступили к изготовлению пробиотика, размешав сухой раствор с водой, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Сам эксперимент стартовал в конце февраля, после прибытия на МКС корабля "Союз МС-23", на котором был доставлен контейнер и две помещенные в него емкости: одна из них с сухой смесью и питательной средой, вторая - для воды. Потом порошок экспонировался в условиях радиационного фона и пониженной гравитации. "В герметичном перчаточном боксе сухой раствор пробиотиков заправлен водой, теперь будет экспонироваться в жидком виде", - пояснил космонавт.

Предполагается, что в будущем космонавты во время экспедиций в дальний космос смогут принимать такой напиток для профилактики дисбактериоза.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин. 

Теги:
ТАСС на МКС
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация