Песков подчеркнул важность каждого полета россиян в космос, говоря о возвращении Кикиной

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 приводнился 12 марта в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. В Кремле обратили внимание на полет космонавта Анны Кикиной на МКС на американском космическом корабле, каждый полет россиян в космос важен, подчеркнул в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока не может ответить на вопрос, будет ли полет Кикиной отмечен особым образом. "Мы безусловно заметили [ее полет], конечно, но все-таки больше вопрос относится к компетенции Роскосмоса", - пояснил представитель Кремля.

Говоря о полетах россиян в космос в целом, он подчеркнул: "Это каждый раз, конечно же, очень важное событие. И мы все особенно следим за нашими согражданами, которые летят в космос и возвращаются из космоса".

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 приводнился 12 марта в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида. На борту корабля на Землю вернулась россиянка Анна Кикина. Экипаж миссии Crew-5 пробыл на орбите более пяти месяцев. Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС на космическом корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом.