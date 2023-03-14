Космонавт Шкаплеров покинул отряд

В Роскосмосе сообщили, что он продолжает работу в ЦПК на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совершивший четыре полета на орбиту космонавт Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Российский космонавт Антон Шкаплеров, совершивший четыре длительных полета на Международной космической станции, завершил деятельность в отряде космонавтов госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, он продолжит работу в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, где займет должность заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов.

Шкаплерову 51 год. Он был зачислен в отряд космонавтов в мае 2003 года. После общекосмической подготовки Шкаплеров совершил четыре полета в космос и три выхода в открытый космос. В 2013 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ". Шкаплеров также принимал участие в съемках первого художественного фильма в космосе "Вызов".